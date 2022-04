Altice Europe : convention de partenariat avec l'AMRF

Altice Europe fait savoir que Altice France et l'AMRF (l'Association des maires ruraux de France) ont signé une convention de partenariat pour 2022.



Les deux structures souhaitent notamment 'renforcer les échanges et la diffusion réciproque d'informations concernant le numérique en général et le déploiement de la couverture mobile 4G et 5G en particulier'.



Il s'agira également d'apporter un appui aux maires ruraux en améliorant leur information pour la prise de décision dans le domaine des technologies d'accès aux usages numériques, ajoute Altice.



Selon Michel Fournier, président de l'AMRF : ' L'accès au numérique est essentiel (fibre et mobile). Il ne doit pas être un privilège à apporter aux territoires ruraux, mais une obligation pour répondre aux attentes de nos concitoyens. Ce partenariat est justement le moyen de partager nos besoins et nos difficultés pour continuer à construire un accès numérique pour tous'.



