Altice Europe : diffusera les 4 coupes d'Europe de football

Altice Europe annonce que RMC Sport retransmettra les quatre principales Coupes d'Europe de football pour la période 2021-2024.



Pour les trois prochaines saisons, l'UEFA Champions League, l'UEFA Europa League, l'UEFA Europa Conference League et l'UEFA Super Cup seront donc toutes disponibles sur la chaîne RMC Sport.



La chaîne retransmettra les deux meilleures affiches de chaque journée à compter des premiers tours de barrages les 17 et 18 août 2021.



