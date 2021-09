Altice Europe : la fibre déployée à Colmars

XpFibre (ex-SFR FTTH) annonce l'installation d'un noeud de raccordement optique (NRO) supplémentaire à Colmars, dans les Alpes-de-Haute-Provence.



Ce NRO desservira 8 500 logements et locaux professionnels répartis à travers les communes d'Allos, Beauvezer, Colmars, Villars-Colmars, Thorame-Haute et Thorame-Basse.



'Afin d'assurer la distribution en fibre optique jusqu'aux habitations, 22 armoires de rues (ou Points de Mutualisation), installées sur le territoire communal, seront raccordées à ce NRO', précise Altice.



