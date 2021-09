Altice Europe : la fibre désormais déployée à Boullay-Thierry

XpFibre a annoncé aujourd'hui la fin des travaux de déploiement de la fibre à Boullay-Thierry (Eure-et-Loir).



Signée en 2020, la convention signée avec Eure-et-Loir Numérique prévoyait le raccordement de 247 prises dans la commune.



A ce jour, 274 prises sont éligibles à la fibre, soit un taux de raccordement de 111% par rapport au déploiement prévu dans la convention initiale.



Ainsi, les habitants et professionnels de la commune peuvent déjà souscrire un abonnement en fibre optique auprès de l'opérateur de leur choix et bénéficier d'un débit moyen 40 fois supérieur à celui de l'ADSL.





