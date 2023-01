Altice Europe : le déploiement de la fibre se poursuit

Loiret Fibre (filiale de XpFibre) poursuit les travaux de déploiement de la fibre optique sur le territoire loirétain et

annonce l'arrivée de la fibre à Marsainvilliers (100 prises) et Ramoulu (124 prises) à partir du 22 janvier 2023.



Les habitants et professionnels peuvent déjà souscrire un abonnement en fibre optique auprès de l'opérateur de leur choix.



Loiret Fibre continue de déployer activement la fibre optique, communes après communes, quartiers après quartiers pour raccorder de nouvelles adresses et permettre aux Loirétains de bénéficier d'un débit moyen 50 fois supérieur à celui de l'ADSL.



A date, plus de 171 200 prises sont d'ores et déjà raccordées dans 250 communes du territoire.





