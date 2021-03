Altice Europe : SFR FTTH devient Xp Fibre

Altice Europe annonce que SFR FTTH devient Xp Fibre. Le nouvel ensemble constitué avec l'acquisition de Covage par SFR FTTH devient le 1er opérateur d'infrastructure indépendant de France rebaptisé Xp Fibre.



En partenariat avec les collectivités locales, Xp Fibre assurera ses missions de déploiement, d'exploitation et de commercialisation pour plus de 7 millions de prises en fibre optique.



La complémentarité des territoires couverts en fibre optique par Covage et SFR FTTH permettra d'apporter une réponse aux enjeux d'aménagement du territoire pour plusieurs millions de Français, assure Altice.



