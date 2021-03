Altice Europe : SFR déploie la fibre au Cap Atlantique

En avance sur le calendrier prévisionnel, SFR FTTH (Fiber to the home ou fibre jusqu'à l'abonné), poursuit activement le déploiement de la fibre sur le territoire de Cap Atlantique, avec plus de 58 800 prises déjà raccordées au 1er mars dans huit communes de Loire-Atlantique : Assérac, Batz-sur-Mer, Guérande, La Baule, La Turballe, Mesquer, Piriac-sur-Mer et Saint-Molf.



La convention signée en décembre 2019 avec Cap Atlantique prévoyait de raccorder au total 50 975 prises dans 8 communes dont 92% d'ici fin 2020, soit un engagement de 46 897 prises.



Les raccordements en fibre optique réalisés par SFR FTTH intègrent également les programmes immobiliers récemment construits, les nouveaux quartiers résidentiels ou les nouvelles zones commerciales.



