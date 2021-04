Altice Europe : déploiement de la fibre dans les Alpes du Sud

Le déploiement de la fibre se poursuit dans les Alpes du Sud et notamment dans le Briançonnais, où 3 000 logements seront éligibles à la fibre dès ce mois d'avril, annonce Altice.



Les déploiements de fibre réalisés par Xp Fibre (anciennement SFR FTTH) dans le cadre de l'AMEL (Appel à Manifestation d'Engagements Locaux) porté par la Région Sud et les trois Départements - Hautes-Alpes, Alpes de Haute-Provence et Bouches-du-Rhône - ont en effet pu se poursuivre, malgré les contraintes liées au contexte sanitaire.



Les premiers logements sont éligibles à la fibre optique à Briançon, Saint-Chaffrey et La Salle-les-Alpes, après l'installation d' 1 Noeud de Raccordement Optique et de 30 Points de Mutualisation permettant la desserte en fibre de 6 181 logements.



10 000 logements devraient être éligibles d'ici la fin de l'été, assure Altice dans son communiqué.



