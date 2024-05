Altice Europe N.V. est une société multinationale spécialisée dans le câble et les télécommunications. Elle est présente en France, en Israël, en Belgique, au Luxembourg, au Portugal, dans les Antilles françaises, dans la zone de l'Océan Indien, en République Dominicaine et en Suisse. Le groupe propose des services relatifs au câble (chaînes de télévision haute qualité payantes, Internet haut débit et téléphonie fixe), ainsi que des services de téléphonie mobile, dans certains pays uniquement, destinés à des particuliers mais aussi à des entreprises.

Secteur Services intégrés de télécommunications