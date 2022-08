Altice France: départ du PDG Grégory Rabuel, remplacé par Arthur Dreyfuss

Paris (awp/afp) - Le PDG d'Altice France (BFMTV, RMC, SFR...) Grégory Rabuel a quitté ses fonctions et est remplacé dès à présent par Arthur Dreyfuss, l'actuel PDG de la branche Média, a annoncé mardi le groupe dans une note aux salariés.

Mathieu Cocq, qui était jusqu'alors directeur exécutif Outre-mer (SFR Caraïbe et SRR), devient le PDG de l'opérateur de télécoms SFR, poste qui était également détenu par Grégory Rabuel.

"Après 13 ans au sein du groupe et d'un commun accord avec l'actionnaire, Grégory Rabuel quitte ses fonctions de président-directeur général d'Altice France et président-directeur général de SFR à compter de ce jour", indique la note reçue par les salariés, et confirmée à l'AFP par la direction de l'entreprise.

Le patron du groupe Altice, Patrick Drahi, "remercie chaleureusement et amicalement Grégory pour le travail colossal réalisé ces dernières années, son parcours exemplaire, son engagement sans faille et sa fidélité", selon la note annonçant plusieurs changements au sein de la direction.

Arthur Dreyfuss, le nouveau PDG d'Altice France, reste à la tête d'Altice Média, précise la note.

Laurent Halimi, le directeur exécutif juridique d'Altice France devient également secrétaire général du groupe, poste jusqu'alors occupé par Arthur Dreyfuss.

SFR vient de mettre en oeuvre un plan de départs volontaires, qui prévoit de supprimer jusqu'à 2.000 postes au sein de l'opérateur, "exclusivement sur la base du volontariat".

Altice Media est en train de se renforcer dans le paysage télévisuel français, avec le rachat des chaînes TFX et 6ter mises en ventes par TF1 et M6 pour mettre en oeuvre leur projet de fusion.

Si cette opération réussit, Altice Media deviendrait le numéro 2 du marché publicitaire TV français, devant France Télévisions et Canal+ (CNews, C8, CStar), relevait en mars une note d'OddoBHF.

Arthur Dreyfuss a occupé plusieurs fonctions en cabinet ministériel entre 2006 et 2011, avant d'entrer chez Havas. En 2014, il a rejoint Patrick Drahi et le groupe Altice en devenant directeur de la communication d'Altice NV, avant de rejoindre Altice France et SFR en 2018 comme secrétaire général, puis PDG d'Altice Media en juillet 2021.

afp/rp