Altice : la Fibre disponible à Lombreuil le 8 janvier

Altice Europe fait savoir que Loiret Fibre (filiale de XpFibre) poursuit les travaux de déploiement de la fibre optique sur le territoire loirétain et annonce que l'ensemble des foyers de la commune de Lombreuil (162 prises) seront éligibles à la fibre d'ici le 8 janvier prochain.En mars 2020, une délégation de service publique, Lysséo 2, a été conclue entre le Département du Loiret et Loiret Fibre, (filiale de XpFibre) pour généraliser progressivement l'accès des Loirétains au très haut débit, avec un objectif de fibre pour tous au printemps 2023.Avec Lysséo 2, plus de 121 000 prises supplémentaires seront déployées dans 262 communes d'ici mars 2023. L'investissement total porté par XpFibre, nécessaire au déploiement de ce réseau, est de 231 millions d'euros, sans contribution publique.A date, plus de 171 200 prises sont d'ores et déjà raccordées dans 250 communes, indique Altice.Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.