AlticeEurope : lancement de 'RMC BFM Play', plateforme VOD

Altice Media annonce aujourd'hui le lancement de RMC BFM Play, une nouvelle plateforme VOD gratuite de TV en direct, de replays et de contenus exclusifs.



'Cette nouvelle plateforme renforce l'accessibilité des programmes des chaînes RMC BFM, innove en intégrant l'ensemble des fonctionnalités permises par le numérique et valorise les thématiques d'information, de décryptage et de découverte portées par les chaînes du groupe', assure Altice.



Sur le volet AVOD, RMC BFM Play s'appuie sur un partenariat exclusif avec Alchimie. L'accord entre RMC BFM Play et Alchimie porte sur un vaste catalogue de 60.000 heures de contenus et notamment sur la distribution d'un ensemble de documentaires exclusifs.



