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ALTICE EUROPE N.V.

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Altice Europe N : Le dernier jour de cotation d'Altice Europe sera le 26 janvier

22/01/2021 | 08:21
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22 janvier (Reuters) - ALTICE EUROPE NV:

* L'OFFRE POUR ALTICE EUROPE DÉCLARÉE INCONDITIONNELLE

* UNE FUSION POST-OFFRE SERA MISE EN UVRE

* APRÈS LE RÈGLEMENT, L'OFFRANT DÉTIENDRA 95,11 % DU NOMBRE D'ACTIONS COTÉES

* ENVIRON 90,89% DU NOMBRE D'ACTIONS COTÉES PAS ENCORE DÉTENUES PAR NEXT PRIVATE BV ONT ÉTÉ APPORTÉES

* LA FUSION POST-OFFRE SERA MISE EN UVRE IMMÉDIATEMENT APRÈS LE RÈGLEMENT ; PAS DE PÉRIODE POST-ACCEPTATION

* LE RÈGLEMENT DE L'OFFRE AURA LIEU LE 26 JANVIER 2021

* LES ACTIONNAIRES SOUMISSIONNAIRES RECEVRONT 5,35 EUR PAR ACTION OFFERTE

* UNE DISTRIBUTION ANTICIPÉE DE LIQUIDATION DE 5,35 EUROS PAR ACTION DEVRAIT ÊTRE VERSÉE AUX ACTIONNAIRES NON SOUMISSIONNAIRES LE 29 JANVIER 2021

* LE DERNIER JOUR DE NÉGOCIATION DES ACTIONS COTÉES SUR EURONEXT AMSTERDAM SERA LE 26 JANVIER 2021

* AUCUNE CONVERSION D'ACTIONS B EN ACTIONS A NE POURRA ÊTRE DEMANDÉE À COMPTER DU 25 JANVIER 2021 Texte original: https://bit.ly/3iz4KdM Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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CA 2020 14 984 M 18 228 M -
Résultat net 2020 -203 M -247 M -
Dette nette 2020 31 405 M 38 204 M -
PER 2020 -19,9x
Rendement 2020 -
Capitalisation 6 422 M 7 799 M -
VE / CA 2020 2,52x
VE / CA 2021 2,41x
Nbr Employés 45 409
Flottant 46,0%
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Durée : Période :
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Dernier Cours de Cloture 5,29 €
Ecart / Objectif Haut 84,4%
Ecart / Objectif Moyen -7,71%
Ecart / Objectif Bas -24,3%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
Alain Phillippe Romain Weill Chief Executive Officer & Executive Director
Patrick Drahi President & Executive Director
Jurgen van Breukelen Chairman
Armando Pereira Chief Operating Officer
Malo Pascal Jean-Pierre Corbin Chief Financial Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
ALTICE EUROPE N.V.-0.79%7 799
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CHARTER COMMUNICATIONS, INC.-2.83%128 484
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION3.19%96 126
DEUTSCHE TELEKOM AG1.00%86 872
SAUDI TELECOM COMPANY5.09%59 443
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