Altice Europe N : Le dernier jour de cotation d'Altice Europe sera le 26 janvier

22 janvier (Reuters) - ALTICE EUROPE NV:
* L'OFFRE POUR ALTICE EUROPE DÉCLARÉE INCONDITIONNELLE
* UNE FUSION POST-OFFRE SERA MISE EN UVRE
* APRÈS LE RÈGLEMENT, L'OFFRANT DÉTIENDRA 95,11 % DU NOMBRE
D'ACTIONS COTÉES
* ENVIRON 90,89% DU NOMBRE D'ACTIONS COTÉES PAS ENCORE
DÉTENUES
PAR NEXT PRIVATE BV ONT ÉTÉ APPORTÉES
* LA FUSION POST-OFFRE SERA MISE EN UVRE IMMÉDIATEMENT
APRÈS LE
RÈGLEMENT ; PAS DE PÉRIODE POST-ACCEPTATION
* LE RÈGLEMENT DE L'OFFRE AURA LIEU LE 26 JANVIER 2021
* LES ACTIONNAIRES SOUMISSIONNAIRES RECEVRONT 5,35 EUR PAR
ACTION
OFFERTE
* UNE DISTRIBUTION ANTICIPÉE DE LIQUIDATION DE 5,35 EUROS
PAR
ACTION DEVRAIT ÊTRE VERSÉE AUX ACTIONNAIRES NON SOUMISSIONNAIRES
LE 29 JANVIER 2021
* LE DERNIER JOUR DE NÉGOCIATION DES ACTIONS COTÉES SUR
EURONEXT
AMSTERDAM SERA LE 26 JANVIER 2021
* AUCUNE CONVERSION D'ACTIONS B EN ACTIONS A NE POURRA ÊTRE
DEMANDÉE À COMPTER DU 25 JANVIER 2021
Texte original: https://bit.ly/3iz4KdM
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(Gdansk Newsroom)