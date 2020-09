Altice Europe N : Patrick Drahi propose de racheter Altice Europe pour 2,5 mds d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Altice Europe a annoncé vendredi avoir reçu une offre d'achat d'un montant total de 2,5 milliards d'euros de la part de Next Private BV, une société contrôlée par le fondateur et principal actionnaire du groupe de télécommunications et médias Patrick Drahi.

Next Private BV propose de racheter l'ensemble du capital d'Altice Europe au prix de 4,11 euros par action et de retirer l'entreprise, propriétaire notamment de SFR en France, de la cote.

"La transaction permettra à Altice Europe de renforcer le succès durable et à long terme de son activité", a estimé l'entreprise dans son communiqué, en précisant que le rachat par Next Private BV était "dans l'intérêt d'Altice Europe, de ses salariés, de ses clients, de ses actionnaires, de ses créanciers et autres parties prenantes" et que son conseil d'administration recommandait l'offre.

L'action Altice Europe bondit de 24,4% vendredi dans les premiers échanges à Amsterdam.

