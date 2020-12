Altice Europe N : Patrick Drahi relève son offre sur Altice Europe à 5,35 euros par action

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Next Private BV a annoncé mercredi avoir relevé son offre publique d'achat sur le groupe télécom Altice Europe à 5,35 euros par action en numéraire.

Le nouveau prix proposé représente une prime de 61,1% sur le cours de clôture du 10 septembre, ont indiqué dans un communiqué commun Altice Europe et Next Private BV, société contrôlée par Patrick Drahi, le principal actionnaire et fondateur du groupe télécom. Patrick Drahi détient indirectement environ 77,58% du capital d'Altice Europe, ont précisé le groupe et Next Private BV.

Lors de l'annonce de cette offre en septembre, Next Private BV proposait de verser 4,11 euros par action en numéraire pour le propriétaire de SFR.

En cas de succès de l'offre, le prix majoré sera appliqué aux actions apportées avant ce relèvement.

Les fonds Boussard & Gavaudan, Diameter, Elliott, LB Partners, Lucerne, Sessa, Sheffield et Winterbrook se sont engagés à apporter à l'offre les participations qu'ils détiennent, représentant environ 9,1% des actions en circulation, ont ajouté Altice Europe et Next Private BV.

Le calendrier de l'offre est inchangé, ont précisé Altice Europe et Next Private BV.

Cette offre, en vue du retrait de la cote d'Altice Europe, a débuté le 25 novembre et se déroulera jusqu'au 21 janvier prochain.

