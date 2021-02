Altice Europe : déploie la fibre dans le Bas-Rhin

SFR annonce avoir inauguré le premier Noeud de Raccordement Optique de la Communauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig (Bas-Rhin, Alsace) et annonce les premières ouvertures commerciales fin mars 2021, avec un déploiement de 6300 prises.



Le Réseau Fibre permettra à l'ensemble des entreprises, administrations et particuliers de la Communauté de Communes d'accéder aux services Internet Très Haut Débit, téléphone et télévision en haute qualité dans des conditions de fonctionnement optimales avec des débits pouvant atteindre 1 Gbit/s soit 50 fois plus rapide que les réseaux ADSL, indique l'opérateur.



SFR FTTH finance sur ses fonds propres cette opération d'envergure qui s'inscrit dans le cadre du plan national France Très Haut Débit.



