Altice Europe : la fibre de SFR arrive dans le Finistère

30/09/2020 | 16:12

SFR annonce que 89 700 prises sont désormais raccordées à la fibre dans la ville de Brest, sur un total de 182 000 logements et locaux professionnels éligibles à l'offre fibre de l'opérateur dans le département.



' Les habitants et professionnels profitent ainsi d'un débit moyen 40 fois supérieur à celui de l'ADSL ', indique SFR. Les travaux de déploiement se poursuivent activement, commune après commune, pour raccorder de nouveaux foyers avant la fin de l'année.



Dans ce contexte, une boutique itinérante a pris place aujourd'hui à Brest, invitant les habitants à tester leur éligibilité, à s'informer quant aux bénéfices de cette technologie et à découvrir les différentes offres.





