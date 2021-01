Altice Europe: les actionnaires autorisent Drahi à racheter le solde du groupe

Paris (awp/afp) - L'assemblée générale extraordinaire d'Altice Europe a autorisé jeudi Patrick Drahi, fondateur du groupe de télécoms et de médias, à en racheter le solde dans le but de le retirer de la Bourse d'Amsterdam, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier.

Toutes les résolutions ont été adoptées, selon cette source qui n'a pas détaillé le résultat des votes.

Un temps contesté par certains actionnaires minoritaires, M. Drahi, qui détient 77,6% du capital du groupe, avait réussi fin décembre à rallier plusieurs fonds d'investissements en relevant le prix de son offre.

Dans un communiqué, la société Next Private, contrôlée par M. Drahi, avait annoncé avoir relevé son offre de 4,11 à 5,35 euros par titre d'Altice Europe, qui contrôle notamment l'opérateur SFR, la radio RMC et le groupe BFMTV.

Lancée officiellement fin novembre, l'opération, approuvée par le conseil d'administration de l'entreprise et validée par le régulateur financier, doit ainsi atteindre 3,25 milliards d'euros.

L'opération doit permettre au groupe de mettre en place plus facilement sa stratégie et de mieux se concentrer sur des objectifs de long terme, sans avoir ses performances trimestrielles scrutées par les marchés, avait expliqué le dirigeant.

"Ne plus être sous le regard quotidien des marchés financiers va lui enlever certainement une forme de pression et de contrainte d'immédiateté pour la gestion de son activité. Cela va lui donner certainement un petit peu plus de latitude notamment pour gérer sa dette et ses projets stratégiques", avait indiqué à l'AFP Thomas Coudry, analyste télécoms de Bryan, Garnier & Co.

La dette d'Altice, dont les activités européennes et américaines ont été séparées en 2018, a longtemps inquiété les marchés. Celle d'Altice Europe, gonflée par des acquisitions successives, s'affichait à 28,5 milliards d'euros à fin septembre.

A la Bourse d'Amsterdam vers 16H00, le titre du groupe était quasi stable (+0,04% à 5,33 euros).

