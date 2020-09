Altice Europe : rachat du groupe par Next Private BV

11/09/2020 | 09:43

Le groupe annonce un accord pour le rachat de toutes les actions ordinaires A et les actions ordinaires B du capital d'Altice Europe par Next Private BV, une société contrôlée par Patrick Drahi. Cette offre est réalisée en espèces au prix de 4,11 EUR par action.



Cela représente une contrepartie totale d'environ 2,5 milliards d'euros. Suite à l'Offre, les titres d'Altice Europe devront être radiés de la côte.



' L'opération permettra à Altice Europe d'améliorer encore le succès durable et à long terme de son activité. Le Conseil d'Administration d'Altice Europe estime que l'Opération est dans le meilleur intérêt d'Altice Europe, de ses employés, clients, actionnaires, créanciers et autres parties prenantes ' indique le groupe.



