Altice Europe : termine en hausse après ses trimestriels

Altice Europe a publié des revenus au 3ème trimestre 2020 en hausse de +3,2% soit 3.775 MdE, 2,7% au-dessus des attentes et un EBITDA ajusté en croissance de +5,1% soit 1.482 MdE (+3,3% au-dessus des attentes).



' En France, SFR a réalisé une conquête modeste de clients postpayés de +25k au T3 (vs +34k au T2 et +320k au T1), Dans le fixe, le rythme d'acquisition des clients a décéléré à +21k net adds (vs +37k au T2 et +8k au T1), mais un momentum clients fibre (+113k vs +100k au T2 et +64k au T1) largement en deçà de ses pairs ' indique Oddo.



L'analyste indique que le groupe ne modifie pas sa guidance et la confirme.



' Nous conseillons toujours d'apporter à l'offre, le cadre juridique hollandais offrant peu de suspense sur l'issue de cette offre ' indique le bureau d'analyses. L'objectif de cours est confirmé à 4,11 E.



