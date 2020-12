Altice Europe: un actionnaire minoritaire conteste l'offre publique en justice

Paris (awp/afp) - Altice Europe a annoncé lundi que l'un de ses actionnaires, Lucerne, avait saisi la justice néerlandaise contre le projet de l'actionnaire majoritaire Patrick Drahi qui souhaite racheter tout le groupe de télécoms et de médias pour le retirer de la Bourse d'Amsterdam.

Une audience aura lieu le 23 décembre devant la chambre des entreprises de la Cour d'appel d'Amsterdam, a indiqué Altice Europe.

La société d'investissement Lucerne demande une enquête sur "la gouvernance d'entreprise" d'Altice Europe et "le cours des événements" concernant l'offre publique de la société Next Private, contrôlée par Patrick Drahi, sur l'ensemble des titres au prix de 4,11 euros par action, a rappelé le groupe dans un communiqué.

Dans une lettre rendue publique fin novembre, Lucerne avait exposé "son objection et ses graves préoccupations concernant le prix de l'offre et les pratiques historiques et actuelles de gouvernance d'entreprise d'Altice Europe" ainsi que de la "légalité de la structure de l'offre".

"La transaction entre Next Private et Altice Europe est dans l'intérêt d'Altice Europe et de ses parties prenantes et s'inscrit dans un processus décisionnel approprié", lui a répondu lundi Altice Europe.

Le conseil d'administration d'Altice Europe, qui contrôle notamment l'opérateur SFR, la radio RMC et le groupe BFM, avait approuvé fin novembre l'offre sans réserve et à l'unanimité, tandis que les conditions de l'opération ont également été validées par le régulateur financier.

L'offre sera "discutée" par les actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire (AGE) prévue le 7 janvier, avait précisé le groupe.

A la suite de l'opération, d'un montant total prévu de 2,5 milliards d'euros, le titre d'Altice Europe doit être retiré de la Bourse "dès que possible". M. Drahi, qui détient actuellement 77,6% du capital du groupe, restera ainsi seul maître à bord.

Lucerne demande à la justice néerlandaise d'exiger plusieurs mesures de la part d'Altice: soit nommer trois administrateurs indépendants au conseil d'administration "pour évaluer et superviser le processus relatif à l'offre" lors de l'AGE, soit interdire à M. Drahi de voter.

afp/rp