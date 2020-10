Altice USA relève son offre pour acquérir Cogeco

Washington (awp/afp) - La filiale américaine d'Altice, Altice USA, a annoncé dimanche soir avoir présenté une offre améliorée pour acquérir la totalité du groupe canadien Cogeco.

Altice USA, filiale de l'empire des médias et télécoms du magnat français Patrick Drahi, a désormais mis sur la table 11,1 milliards de dollars canadiens (7,7 milliards de francs suisses) contre 10,3 milliards initialement, précise le groupe dans un communiqué.

L'actionnaire de contrôle du groupe canadien avait rejeté début septembre la proposition d'achat initiale.

"Si Altice USA est incapable d'arriver à une entente mutuellement satisfaisante d'ici le 18 novembre 2020, ou, si à tout le moins, elle n'entrevoit pas la possibilité de conclure une transaction, cette offre révisée sera retirée", précise le groupe.

Altice USA a en outre revu son entente avec le principal actionnaire de longue date de Cogeco, Rogers Communications pour lui vendre tous les actifs canadiens de Cogeco à un prix ajusté de 5,2 milliards de dollars canadiens si la transaction avec Cogeco se réalisait.

Il précise qu'à l'issue de la transaction, Altice USA serait propriétaire de tous les actifs américains de Cogeco -exploités sous la dénomination Atlantic Broadband- et Rogers serait propriétaire de tous les actifs canadiens.

Dexter Goei, responsable de Altice USA, a estimé que l'offre "révisée et bonifiée" est "extrêmement attrayante pour Cogeco" et "récompense de manière importante tous les actionnaires et prend en considération les commentaires issus des récentes discussions".

"Nous encourageons les conseils d'administration de Cogeco à agir dans l'intérêt supérieur de tous les actionnaires et de toutes les parties prenantes qui étudient attentivement cette offre et nous demandons respectueusement aux conseils d'administration de discuter avec nous de notre proposition", a-t-il également commenté cité dans le communiqué.

Altice souligne la nécessité d'obtenir le soutien de Louis Audet, le président exécutif du conseil d'administration de Cogeco et actionnaire de contrôle.

Dans le détail, la nouvelle offre propose désormais 900 millions de dollars canadiens (682 millions de dollars américains) à la famille Audet pour leur participation dans les capitaux propres, contre 612 millions initialement, "ce qui comprend 100% des actions à droit de vote multiple de CGO et environ 0,9% et 0,3% du total des actions à droit de vote subalterne en circulation de CGO et de CCA, respectivement", poursuit le texte.

Créé en 1957 par Henri Audet, Cogeco est le deuxième câblo-distributeur en Ontario et au Québec où il fournit des services internet, de vidéo et de téléphonie, et est présent dans 11 Etats de la côte est aux Etats-Unis.

Le groupe possède également une vingtaine de stations de radio au Québec et en Ontario.

afp/al