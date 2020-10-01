Connexion
E-mail
Mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
Paramètres
Paramètres
Cotations dynamiques 
OFFON

Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Amsterdam  >  Altice Europe N.V.    ATC   NL0011333752

ALTICE EUROPE N.V.

(ATC)
  Rapport
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFondsCommunauté 
SynthèseToute l'actualitéCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses ZonebourseRecommandations des analystes

France-Les enchères pour la 5G terminées, l'Etat récupère 2,8 mds - Arcep

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
01/10/2020 | 17:49

PARIS, 1er octobre (Reuters) - L'Arcep, autorité de régulation du secteur des télécoms en France, a annoncé jeudi dans un communiqué que :

* LES ENCHÈRES SUR L'ATTRIBUTION DES FRÉQUENCES MOBILES 5G SE SONT ACHEVÉES CE JEUDI

* LE PRIX UNITAIRE D'UN BLOC DE 10 MHZ A ATTEINT 126 MILLIONS D'EUROS

* LORS DU DERNIER TOUR D'ENCHÈRES, ORANGE A DEMANDÉ 4 BLOCS, SFR 3 ET BOUYGUES TELECOM ET FREE 2 CHACUN

* AU TOTAL, LES CANDIDATS SE SONT ENGAGÉS À PAYER UN TOTAL DE 2,786 MDS POUR LES 310 MHZ À ATTRIBUER (Rédaction de Paris)

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
ALTICE EUROPE N.V. 0.93%4.13 Cours en différé.-28.81%
BOUYGUES -2.19%28.97 Cours en temps réel.-21.81%
ERICSSON AB -2.18%96.14 Cours en différé.20.50%
ILIAD S.A. 0.57%157.95 Cours en temps réel.35.92%
NOKIA OYJ -1.88%3.287 Cours en différé.1.64%
ORANGE -2.25%8.684 Cours en temps réel.-32.29%
share with twitter share with LinkedIn share with facebook
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Toute l'actualité sur ALTICE EUROPE N.V.
17:49France-Les enchères pour la 5G terminées, l'Etat récupère 2,8 mds - Arcep
RE
11:40AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Airbus, Bayer, Bouygues, Colruyt, Grifols, Kering, Pu..
09:03Le Capitole, c'est capital
09:02Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Jeudi 1er octobre 2020
AO
08:00BOUYGUES : A suivre aujourd'hui
AO
30/09FRANCE : L'attribution des fréquences 5G rapportera au moins 2,65 milliards d'eu..
RE
30/09FRANCE : L'attribution des fréquences 5G rapportera au moins 2,65 milliards à l..
RE
30/09Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Jeudi 1er octobre 2020
AO
30/09OPÉRATEURS TÉLÉCOMS : les enchères pour la 5G se poursuivent
AO
30/09ALTICE EUROPE : la fibre de SFR arrive dans le Finistère
CF
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur ALTICE EUROPE N.V.
Plus de recommandations
Données financières
CA 2020 14 933 M 17 527 M -
Résultat net 2020 -136 M -160 M -
Dette nette 2020 30 784 M 36 132 M -
PER 2020 -20,1x
Rendement 2020 -
Capitalisation 4 962 M 5 827 M -
VE / CA 2020 2,39x
VE / CA 2021 2,29x
Nbr Employés 45 409
Flottant 44,8%
Graphique ALTICE EUROPE N.V.
Durée : Période :
Altice Europe N.V. : Graphique analyse technique Altice Europe N.V. | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ALTICE EUROPE N.V.
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 17
Objectif de cours Moyen 5,41 €
Dernier Cours de Cloture 4,09 €
Ecart / Objectif Haut 291%
Ecart / Objectif Moyen 32,2%
Ecart / Objectif Bas -34,0%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Alain Phillippe Romain Weill Chief Executive Officer & Executive Director
Patrick Drahi President & Executive Director
Jurgen van Breukelen Chairman
Armando Pereira Chief Operating Officer
Malo Pascal Jean-Pierre Corbin Chief Financial Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
ALTICE EUROPE N.V.-28.81%5 827
VERIZON COMMUNICATIONS-3.11%246 173
CHARTER COMMUNICATIONS, INC.28.71%127 927
DEUTSCHE TELEKOM AG-1.92%79 587
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION-22.02%75 748
SAUDI TELECOM COMPANY-1.38%53 534
RUBRIQUES
SERVICES GRATUITS
SERVICES FINANCIERS
APPLICATION MOBILE
SOLUTIONS
+33 (0)4 78 30 41 42
À PROPOS
Stock Market Quotes Interactive brokers Offre Binck Best of des tweets Stock Market News Börse: Aktien, Kurse und Nachrichten
Copyright © 2020 Surperformance. Tous droits réservés. Les cotations sont fournies par Factset, Morningstar,S&P Capital IQ et vwd Group