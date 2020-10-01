France-Les enchères pour la 5G terminées, l'Etat récupère 2,8 mds - Arcep

PARIS, 1er octobre (Reuters) - L'Arcep, autorité de
régulation du secteur des télécoms en France, a annoncé jeudi
dans un communiqué que :
* LES ENCHÈRES SUR L'ATTRIBUTION DES FRÉQUENCES MOBILES 5G
SE SONT
ACHEVÉES CE JEUDI
* LE PRIX UNITAIRE D'UN BLOC DE 10 MHZ A ATTEINT 126
MILLIONS
D'EUROS
* LORS DU DERNIER TOUR D'ENCHÈRES, ORANGE A DEMANDÉ 4 BLOCS,
SFR 3
ET BOUYGUES TELECOM ET FREE 2 CHACUN
* AU TOTAL, LES CANDIDATS SE SONT ENGAGÉS À PAYER UN TOTAL
DE
2,786 MDS POUR LES 310 MHZ À ATTRIBUER
(Rédaction de Paris)