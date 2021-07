Altice USA : la marque Altice Mobile rebaptisée Optimum

Le groupe Altice USA a annoncé vendredi que sa marque de téléphonie mobile aux Etats-Unis, Altice Mobile, allait changer de nom pour devenir 'Optimum Mobile' à compter de ce dimanche.



L'opérateur explique que cette décision constitue la première étape d'un projet plus large consistant à unifier toutes ses filiales américaines sous la marque nationale Optimum.



Dans son communiqué, Altice USA rappelle qu'il a investi plusieurs milliards de dollars dans ses infrastructures technologiques et son réseau de fibre optique aux Etats-Unis au cours des dernières années.



Le groupe - qui détient aussi le câblo-opérateur américain Suddenlink - propose actuellement une offre de téléphonie mobile virtuelle adossée sur le réseau du géant T-Mobile.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.