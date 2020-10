Altice USA : une nouvelle offre pour Cogeco

19/10/2020 | 13:00

Altice USA a fait une offre adoucie pour Cogeco, valorisant désormais le propriétaire d'Atlantic Broadband à 11,1 milliard de dollars canadiens.



Selon Altice, l'offre comprend désormais une 'prime importante' sur les actions contrôlées par Louis Audet, président exécutif de Cogeco, et les membres de la famille Audet.



Plus concrètement, l'offre comprend 900 millions de dollars canadiens (682 millions de dollars) pour la famille Audet.



Le mois dernier, la famille Audet - qui détient 69% des droits de vote de Cogeco - a réitéré à l'unanimité qu'elle n'était pas intéressée par la vente de ses actions.



Si Altice USA n'est pas en mesure de parvenir à un accord avant le 18 novembre, l'offre sera retirée, a indiqué l'opérateur.





