Altice : envisagerait la cession de l'opérateur portugais Meo

Altice envisagerait la cession de son opérateur portugais Meo indiquait samedi Les Echos. Cette ancien opérateur historique portugais pourrait être vendu après le rachat par Altice il y a près de six ans.



Le groupe de Patrick Drahi avait déjà vendu les réseaux fixes et les pylônes précise le quotidien. Il aurait mandaté la banque Lazard pour la vente de Meo indique Les Echos.



Altice Europe avait annoncé en avril 2020 la création de Fastfiber (anciennement Altice Portugal FTTH), résultat d'un partenariat qui suit la transaction annoncée en décembre dernier avec Morgan Stanley Infrastructure Partners.



La transaction avait valorisé Fastfiber à 4,6 milliards d'euros sur une base 100%. Fastfiber commercialise des services de gros à tous les opérateurs et MEO lui vend les services techniques pour la construction, la maintenance et la connexion d'abonnés au réseau fibre.



