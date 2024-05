Altice USA, Inc. est un fournisseur de communications à large bande et de services vidéo aux États-Unis, qui propose des services à large bande, vidéo, mobiles, de contenu propriétaire et de publicité à des clients résidentiels et professionnels dans 21 États, par le biais de sa marque Optimum. La société est présente principalement dans la région métropolitaine de New York et sur divers marchés du centre-sud des États-Unis, grâce à un réseau hybride coaxial à large bande riche en fibres et à un réseau de fibre optique jusqu'au domicile. La société propose des programmes d'information et des services publicitaires. Elle exploite a4, une entreprise de publicité et de données avancées, qui fournit des solutions publicitaires multi-écrans basées sur l'audience aux entreprises et aux clients publicitaires locaux, régionaux et nationaux. Elle propose des informations hyperlocales, nationales, internationales et commerciales par l'intermédiaire de ses réseaux News 12 et i24NEWS. Elle propose également des services gérés, notamment des services d'autocommutateur privé hébergé, des services Wi-Fi gérés et des services de sécurité réseau pour les petites et moyennes entreprises.

Secteur Services intégrés de télécommunications