Altice USA, Inc. est engagée dans la fourniture de communications à large bande et de services vidéo aux États-Unis. La société exploite ses services par le biais de deux marques : Optimum, dans la région métropolitaine de New York, et Suddenlink, principalement sur les marchés du centre-sud des États-Unis. Elle fournit des services haut débit, vidéo, de téléphonie et mobiles à ses clients résidentiels et professionnels. La société fournit une connectivité en fibre optique de qualité professionnelle, une bande passante et des services gérés aux entreprises clientes, et fournit du temps et des services publicitaires aux annonceurs. Elle fournit également des services dans environ 21 États par le biais d'un réseau à large bande à fibre coaxiale hybride (HFC) riche en fibres et d'un réseau à fibre optique jusqu'au domicile (FTTH). En outre, elle propose des programmes et des contenus d'actualités, ainsi que des services de publicité. La société propose également Altice Mobile, son offre de services mobiles complets aux consommateurs.

Secteur Services intégrés de télécommunications