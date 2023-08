Altice USA, Inc. est une société holding. La société fournit des services de communication à large bande et des services vidéo et commercialise ses services principalement sous la marque Optimum. La société fournit des services à large bande, vidéo et de téléphonie aux clients résidentiels et professionnels. Elle propose des programmes d'information et des services publicitaires, ainsi qu'une offre complète de services mobiles aux consommateurs sur l'ensemble de son territoire. La société fournit également une connectivité par fibre optique de qualité professionnelle, une bande passante et des services gérés aux entreprises, ainsi que du temps et des services publicitaires aux annonceurs. Elle offre une variété de services vidéo par l'intermédiaire d'Optimum television (TV), qui comprend la diffusion de stations de radiodiffusion et de réseaux câblés, ainsi que des services over the top (OTT) tels que Netflix, YouTube et d'autres. Grâce au service téléphonique VoIP (Voice over Internet Protocol), elle propose également des appels locaux, régionaux et longue distance illimités aux États-Unis, au Canada, à Porto Rico et dans les Îles Vierges américaines.

Secteur Services intégrés de télécommunications