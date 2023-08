Altigen Communications, Inc. est un fournisseur indépendant de logiciels Microsoft (ISV) et un fournisseur de solutions en nuage (CSP) de solutions d'autocommutateur privé à protocole Internet (IP-PBX), de centres d'appels départementaux et de centres de contact d'entreprise. La société est engagée dans la conception, le développement, la commercialisation et le soutien de solutions de communications intégrées. La société opère à travers deux segments : l'Amérique du Nord et le reste du monde. Son portefeuille de solutions est divisé en deux catégories principales : Les services de communications hébergées en nuage pour les entreprises et les solutions de communications professionnelles sur site. Ses solutions et services de communications unifiées hébergées comprennent Skype for Business hébergé, MaxACD Cloud Contact Center, MaxCS Cloud PBX et le service de lignes groupées SIP (Session Initiation Protocol). Les solutions de communications commerciales basées sur les locaux comprennent le PBX en nuage MaxCS, le centre de contact VoIP MaxACD et le centre de contact MaxACD pour Microsoft Skype for Business.

Secteur Téléphones et appareils portatifs