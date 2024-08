Altima Resources Ltd. est une société canadienne qui se consacre à l'exploration et au développement du pétrole et du gaz naturel au Canada. La société se concentre sur l'acquisition d'actifs pétroliers et gaziers sous-évalués, en exploitant les opportunités existantes d'amélioration, de développement et d'optimisation des actifs à faible risque et à rendement élevé. La société a acquis des propriétés pétrolières et gazières dans la propriété pétrolière de Red Earth en Alberta et un certain nombre d'actifs plus petits en Alberta et en Colombie-Britannique. Les filiales de la société comprennent Altima Resources Ltd, Unbridled Energy Corp, Crimson Oil and Gas Ltd, Unbridled Energy USA Inc, Unbridled Energy New York LLC, Unbridled Energy PA LLC et Unbridled Energy Ohio LLC.