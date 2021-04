Altimeter Growth : Grab confirme sa fusion avec un SPAC américain le valorisant à 40 milliards de dollars 13/04/2021 | 13:18 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires SINGAPOUR (Reuters) - Le géant asiatique des services de VTC et de livraisons de repas Grab Holding a annoncé mardi un accord de partenariat avec le fonds d'investissement Altimeter Growth, qui le valorisera à près de 40 milliards de dollars (33,6 milliards d'euros) en vue d'une introduction en Bourse, confirmant une information publiée par Reuters. Avec une valorisation d'environ 39,6 milliards de dollars pour l'entité issue de ce partenariat, cette transaction, qui se fera dans le cadre d'un SPAC (Special purpose acquisition company) soutenu par Altimeter, devrait constituer selon Grab une opération sans précédent pour une offre d'un groupe d'Asie du Sud-Est sur une entreprise américaine. Un SPAC est une société sans activité opérationnelle dont les titres sont émis en Bourse pour une durée limitée dans le but de réaliser une ou plusieurs acquisitions dans un secteur particulier. L'accord entre Grab et le SPAC soutenu par Altimeter comprend une augmentation de capital de 4 milliards de dollars réservée à certains investisseurs asiatiques et internationaux, dont BlackRock, Fidelity International, Janus Henderson ou encore le fonds souverain singapourien Temasek, précise Grab dans son communiqué. "Nous sommes extrêmement fiers de représenter l'Asie du Sud-Est sur les marchés publics mondiaux", a déclaré Anthony Tan, PDG et cofondateur de Grab, cité dans le communiqué. Brad Gerstner, PDG et fondateur d'Altimeter, a quant à lui fait part de son "enthousiasme" sur le fait que Grab ait choisi Altimeter Capital Markets comme partenaire pour son introduction en Bourse. "Nous sommes encore plus fiers de devenir des actionnaires significatifs de long terme dans cette entreprise innovante", a-t-il ajouté. Dans le sillage de cette annonce, le titre d'Altimeter Growth s'adjugeait plus de 5% dans les échanges d'avant-Bourse à Wall Street. Selon des sources, Grab a été valorisé l'an dernier à un peu plus de 16 milliards de dollars. L'accord de fusion constitue un succès pour les premiers investisseurs du groupe, parmi lesquels le japonais SoftBank et le chinois Didi Chuxing. Une cotation aux Etats-Unis donnerait à Grab des moyens supplémentaires pour faire face à la concurrence sur son principal marché, l'Indonésie, de son rival Gojek, qui est sur le point de conclure une fusion avec la première entreprise de commerce électronique du pays, Tokopedia. Grab, dont le chiffre d'affaires net a bondi de 70% l'année dernière, n'est pas encore rentable mais la société prévoit que son segment le plus important - la livraison de nourriture - atteindra le seuil de rentabilité d'ici fin 2021. (Anshuman Daga et Anirban Sen ; version française Blandine Hénault et Myriam Rivet ; édité par Bertrand Boucey)

