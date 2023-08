Altimmune, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique qui se concentre sur le développement de traitements pour l'obésité et les maladies du foie. Le principal produit candidat de la société, le pemvidutide (proposé en DCI, anciennement connu sous le nom d'ALT-801), est un agoniste du double récepteur GLP-1/glucagon qui est développé pour le traitement de l'obésité et de la stéatohépatite non alcoolique (NASH). Elle développe également HepTcell, un agent immunothérapeutique conçu pour obtenir une guérison fonctionnelle de l'hépatite B chronique. La société a entamé un essai clinique de phase II pour HepTcell et est en phase II et phase I de développement clinique avec le pemvidutide pour de multiples indications. Elle mène son essai clinique de phase II sur HepTcell aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Allemagne, en Espagne et en Thaïlande. Les filiales détenues à 100 % par la société comprennent Altimmune, LLC, Altimmune UK, Limited, Spitfire Pharma, LLC et Altimmune AU Pty, Limited.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale