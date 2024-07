Altitude Group plc est un fournisseur de solutions de bout en bout pour les marchandises de marque dans une variété de secteurs, des marchés verticaux de l'entreprise et de l'impression aux secteurs de l'enseignement supérieur et collégial. Il fournit des produits et des services dans deux domaines distincts, à savoir les services et le négoce. Les services proviennent de l'exploitation de réseaux de distributeurs/fournisseurs dans le secteur des produits promotionnels, comprenant des applications technologiques et logicielles, des abonnements, des programmes de partenaires privilégiés et des programmes de services de marketing. Ses programmes de merchandising se concentrent sur la vente de produits promotionnels et comprennent AIM Capital Solutions (ACS) et ses AMP. La technologie est au cœur de l'entreprise, qui soutient ses divisions Services et Merchanting grâce à ses plates-formes technologiques fournissant des moteurs de recherche de produits, des outils de gestion des commandes, des applications de conception et des sites de commerce électronique qui offrent des solutions. Sa plateforme de négociation facilite l'exécution des transactions en ligne et hors ligne.