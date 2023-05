Altium obtient la certification SOC 2 Type 2 et renforce ainsi son engagement en matière de sécurité et de conformité des données

Altium, LLC (ASX : ALU), le chef de file mondial des logiciels de conception de cartes de circuit imprimé, annonce l'obtention de la certification Service Organization Control (SOC) 2 Type 2. Ce jalon majeur illustre la détermination d'Altium à maintenir le plus haut niveau de sécurité et d'intégrité des données au sein de sa plateforme Altium 365 basée sur le cloud.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20230525005792/fr/

SOC 2 Type 2 certification underscores Altium's commitment to ensuring data availability, security, and privacy on the Altium 365 collaborative platform for electronics design. (Graphic: Altium LLC)

La réussite à l’examen et la réception du rapport ultérieur confirment qu’Altium atteint ou surpasse les mesures de sécurité rigoureuses et les normes sectorielles décrites par l’American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) en matière de sécurité, de disponibilité et de confidentialité.

L’équipe d'Altium 365 Cloud Security, sous la direction de Volodymyr Volotko, directeur des solutions cloud, possède une expertise approfondie dans la création d’environnements sécurisés et conformes pour les clients d’Altium 365.

« En réussissant l’examen SOC 2 Type 2, nous démontrons notre engagement à respecter les normes de sécurité les plus élevées », déclare Greg Bellasis, directeur de la cybersécurité. « Grâce à la mise en place de contrôles efficaces, nous montrons à nos clients qu'ils ont raison de faire confiance à Altium. »

Après l’achèvement de l’audit SOC 2 Type 1 en mars 2022, Altium a volontairement poursuivi le processus avec le niveau suivant d’examen, le SOC 2 Type 2. Il est important de noter que SOC 2 Type 1 évalue la conception des processus de sécurité à un moment précis. En revanche, un rapport de type 2 évalue l’efficacité de ces contrôles sur une période de temps déterminée. L’examen de type 1 établit les fondements de contrôles soigneusement conçus, tandis que l’examen de type 2 fournit des preuves de l’efficacité et de la capacité des contrôles à fonctionner de manière uniforme sur la durée.

Altium prévoit de participer aux évaluations annuelles afin de maintenir activés les rapports SOC 2 Type 2, ce qui renforcera encore son engagement continu en matière de sécurité et de conformité des données.

« L'obtention par Altium de SOC 2 Type 2, notre récente offre AWS GovCloud, et les progrès constants réaffirment notre engagement à fournir les plus hauts niveaux de sécurité, de confidentialité et de continuité à nos clients », déclare Nikolay Ponomarenko, responsable de la plateforme cloud Altium 365. « Nous améliorons sans relâche nos pratiques de gestion des données, favorisant la transparence, la communication ouverte et la responsabilité entre nos clients et nous-mêmes, tout en continuant d’investir dans la sécurité. »

Altium fournit un Trust Center complet doté d’une base de connaissances pour aider les utilisateurs à comprendre les fonctionnalités de sécurité et de conformité d’Altium 365. De plus amples informations sur SOC 2 et d’autres sujets liés à la conformité sont disponibles en visitant l'Altium 365 Trust Center à l’adresse altium.com/trust.

À propos d'Altium :

Altium, LLC (ASX : ALU) est une société mondiale de logiciels basée à San Diego, en Californie, qui accélère le rythme de l’innovation grâce à l’électronique. Depuis plus de 30 ans, Altium fournit des logiciels qui maximisent la productivité des concepteurs de cartes de circuit imprimé et des ingénieurs électriques. Des inventeurs individuels aux multinationales, de plus en plus de concepteurs et d’ingénieurs de cartes de circuit imprimé choisissent le logiciel Altium pour concevoir et réaliser des produits électroniques.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230525005792/fr/