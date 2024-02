Altium Limited est une société multinationale de logiciels basée en Australie. La société est engagée dans le développement et la vente de logiciels informatiques pour la conception de produits électroniques. Elle se concentre sur les systèmes de conception électronique pour la conception de cartes de circuits imprimés (PCB) en 3D et le développement de systèmes embarqués. Elle opère à travers deux segments : Board and Systems, et Nexar. Le segment Board and Systems comprend les résultats de l'activité PCB pour les Amériques, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique (EMEA), la Chine et l'Asie-Pacifique, Altium Nexus ainsi que d'autres produits vendus par des canaux partenaires et l'activité de fabrication. Le segment Nexar de la société comprend les résultats d'Octopart, Upverter et d'autres produits vendus par l'intermédiaire de l'activité de fabrication. Ses outils et plateformes logicielles comprennent Altium Circuitmaker, Altium Circuitstudio, Upverter, Power Analyzer by Keysight, EE Concierge, Altimade, Octopart et Nexar. Ses solutions d'entreprise permettent la gestion numérique des processus de travail et des ressources.

Secteur Logiciels