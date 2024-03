Altius Minerals Corporation est une société de redevances minières, de redevances d'énergie renouvelable et de génération de projets miniers. La société détient des droits de redevance dans une douzaine de mines en exploitation au Canada et au Brésil qui produisent du cuivre, du zinc, du nickel, du cobalt, de la potasse, du minerai de fer et du charbon thermique (électrique). Ses secteurs d'activité sont les suivants : redevances minérales, production de projets et redevances renouvelables. Le secteur des redevances minérales consiste en l'acquisition et la gestion de redevances et de participations en flux continu à des stades de production et de développement. Le segment "Project Generation" consiste en l'acquisition et l'exploration préliminaire de propriétés minières dans le but de les vendre à des tiers en échange de redevances préliminaires et de participations minoritaires ou d'intérêts dans des projets. Le secteur des redevances renouvelables consiste en une participation majoritaire dans Altius Renewable Royalties Corp (ARR), qui se concentre sur l'acquisition et la gestion d'investissements et de redevances dans le domaine des énergies renouvelables.

Secteur Sociétés minières intégrées