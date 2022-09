La société canadienne Enbridge achète la société américaine d'énergie verte Tri Global

Enbridge Inc. a acquis le promoteur américain d'énergie renouvelable Tri Global Energy (TGE) pour 270 millions de dollars et a pris en charge sa dette, a déclaré jeudi l'opérateur de pipeline canadien.

Cette transaction entièrement en espèces renforce le portefeuille nord-américain d'Enbridge dans le domaine des énergies renouvelables, a-t-il ajouté, précisant que TGE est le troisième plus grand développeur d'éoliennes terrestres aux États-Unis.

"Les objectifs croissants des normes de portefeuille de l'État en matière d'énergies renouvelables et la demande croissante du secteur privé pour une électricité sans carbone devraient entraîner une augmentation considérable des investissements dans la production d'énergie éolienne et solaire au cours de la prochaine décennie", a déclaré Enbridge.

La société basée à Calgary a également déclaré qu'elle pourrait effectuer jusqu'à environ 50 millions de dollars de paiements supplémentaires lorsque TGE achèvera certains projets.

TGE, basée à Dallas, a développé et monétisé plus de 6 GW de projets solaires et éoliens à l'échelle des services publics depuis sa création en 2009.

Plus tôt dans la journée, l'investisseur en énergie propre Altius Renewable Royalties Corp a déclaré que même après le rachat par Enbridge, il continuerait à recevoir des contrats de redevances des projets dans le pipeline de développement actuel de TGE jusqu'à ce qu'une coentreprise atteigne son seuil de rendement sur les 46,5 millions de dollars qu'il a investis dans TGE.

Les contrats de redevances sont engagés auprès d'Altius par le biais de Great Bay Renewables LLC, la coentreprise avec des affiliés d'Apollo Global Management Inc. (Reportage de Ruhi Soni à Bengaluru ; Montage de Maju Samuel)