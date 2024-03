Alto Ingredients, Inc. est un producteur et un distributeur d'alcools de spécialité et d'ingrédients essentiels, ainsi qu'un producteur d'alcools de spécialité. Les segments de la société comprennent la commercialisation et la distribution, la production de Pekin et d'autres productions. Le secteur de la commercialisation et de la distribution comprend la commercialisation et le négoce d'alcools et d'ingrédients essentiels produits par la société sur une base globale, ainsi que la vente d'éthanol de qualité carburant provenant de tiers. Le segment de production du campus de Pekin comprend la production et la vente d'alcools et d'ingrédients essentiels produits sur le campus de la société à Pekin, dans l'Illinois. Le segment des autres productions comprend la production et la vente d'éthanol de qualité carburant et d'ingrédients essentiels produits dans tous les autres sites de production de la société. La société produit des alcools de spécialité, de l'éthanol de qualité carburant et des ingrédients essentiels, en se concentrant sur divers marchés, tels que la santé, la maison et la beauté, l'alimentation et les boissons, les ingrédients essentiels et les carburants renouvelables.

Secteur Carburants renouvelables