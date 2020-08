Altran Technologies : renforce sa plateforme edge computing ENSCONCE

Communiqué de presse 25 août 2020

Altran renforce sa plateforme edge computing ENSCONCE

La plateforme inclut la technologie et les boîtes à outils d’Intel, y compris OpenNESS, pour améliorer les fonctions d'intégration et de gestion, et accélérer les innovations

PARIS – 25 août 2020 – Altran , leader mondial des services d’ingénierie et de R&D, société du groupe Capgemini, a annoncé aujourd’hui apporter des améliorations à sa plateforme Edge Computing, ENSCONCE. La plateforme intègre désormais le logiciel Open Network Edge Services Software (OpenNESS), une boîte à outils open-source développée par Intel, ainsi que d’autres solutions technologiques d’Intel. La plateforme supporte de multiples fonctionnalités, incluant des accélérateurs et des éléments logiciels pour le développement rapide de solutions Multi-Accès Edge Computing (MEC). Grâce à cette intégration, les ressources de l'infrastructure seront en mesure d'améliorer les performances de calcul et d'I/O, et de réduire la latence du réseau.

La plateforme ENSCONCE d’Altran peut être installée dans des micro-centres de données proches du réseau d’accès, des points d’agrégation, des centres de données régionaux et des bureaux centraux, réduisant ainsi les obstacles rencontrés par les développeurs d’applications pour héberger leurs applications périphériques. La plateforme offre aux développeurs plusieurs fonctionnalités, notamment le développement d'applications en périphérie à faible latence via des kits de développement logiciel (SDKs). Le SDK fournit des applications en périphérie à la demande ; il permet d’explorer les déploiements en périphérie, orchestre les applications sur les différents réseaux d'opérateurs, surveille et gère les applications tout au long du cycle de vie.

« Notre plateforme MEC est axée sur l'expérience des développeurs. Elle intègre des interfaces de programmation d'applications pertinentes pour les développeurs, en supportant à la fois leurs SDKs et les services qui leurs sont destinés », a déclaré Pascal Brier, Directeur général adjoint en charge de la Stratégie, la Technologie et l’Innovation d’Altran. « En intégrant la technologie Intel et les boîtes à outils telles qu’OpenNESS et OpenVINO, à notre plateforme, nous amplifierons considérablement notre solution d’Edge Computing et nous renforcerons l’offre destinée aux développeurs d’applications et aux opérateurs. »

L'intégration des micro-services OpenNESS à la plateforme ENSCONCE permettra d’accélérer la commutation virtuelle. OpenNESS est une boîte à outils de logiciels open source MEC, qui permet aux plateformes en périphérie d'intégrer et de gérer des applications et des fonctions avec une agilité semblable à celle du cloud, sur tout type de réseau. Fondé sur une architecture de micro-services, OpenNESS fournit des briques de construction hautement optimisés qui peuvent être agencés dans des applications et services de plateforme périphérique de nouvelle génération. Avec OpenNESS, ENSCONCE est en mesure de fournir des interfaces uniformes pour les réseaux mobiles 4G et 5G, et maximisera les fonctionnalités avancées des processeurs et des accélérateurs Intel Xeon, afin d’améliorer les performances de calcul, d'I/O, et de réduire la latence du réseau.

Avec OpenVINO, les applications de la plateforme ENSCONCE peuvent exécuter des inférences à faible latence sur divers accélérateurs d'IA, notamment les processeurs Intel Xeon Scalable, les unités de traitement Intel Movidius Vision (VPU), les FPGA (Field Programmable Gate Arrays) Intel et les accélérateurs neuronaux. Il fournit également une bibliothèque de modèles d'inférence optimisés pour la vision artificielle et pour d'autres domaines.

« Il existe un besoin croissant de plateformes edge offrant une expérience de développement transparente et pouvant être utilisées dans une diversité de cas d'utilisation », a déclaré Renu Navale, Vice-Président, Data Platforms Group, et Directeur général, Edge Computing & Ecosystem Enabling, d’Intel. « La collaboration avec Altran, visant à intégrer divers modules de la boîte à outils OpenNESS et d'autres composants technologiques tels que Intel Distribution of OpenVINO, se traduira par la création d’une plateforme edge convaincante, adaptée aux besoins des développeurs et qui contribuera à l’accélération des innovations de l'écosystème. »

Altran et Intel travaillent également en collaboration avec un consortium d'opérateurs de réseau, de fournisseurs de technologies et la GSMA, afin de créer une plateforme périphérique multi-opérateurs. La plateforme opérateur GSMA permettra aux opérateurs de fournir collectivement des services en périphérie aux utilisateurs finaux, où qu’ils se trouvent. Altran et Intel développent conjointement une plateforme périphérique mondiale multi-opérateurs (fonctionnant avec ENSCONCE), qui répondra aux exigences de la plateforme opérateur GSMA, et qui sera présentée prochainement comme démonstrateur sur des sites gérés par les opérateurs.

« La technologie edge computing est en pleine évolution et sera bientôt prête à intégrer les applications edge avec les performances prometteuses de la 5G. Des collaborations comme celle-ci représentent une nouvelle étape dans la création de solutions commerciales solides permettant de prendre en charge nos futurs services edge », a déclaré Juan Carlos García, Directeur exécutif chargé de la Technologie et des Écosystèmes chez Telefónica. « Le travail conjoint d'Intel et d'Altran, tous deux fortement engagés dans la normalisation, l'open-source et les organismes industriels tels qu’ETSI, GSMA et LFN, contribuera à la disponibilité de solutions ouvertes, globales et interopérables pour MEC. »

Le marché mondial de l'edge computing, devrait croître de plus de 37% pour atteindre 43,4 milliards de dollars en 2027, selon un rapport de mars 20201 de Grand View Research.

À propos d´Altran

Altran est le leader mondial des services d’ingénierie et de R&D. Le Groupe offre à ses clients une proposition de valeur unique pour relever leurs défis de transformation et d’innovation. Altran accompagne ses clients, du concept à l’industrialisation, pour développer les produits et les services de demain. Altran intervient depuis plus de 35 ans auprès des grands acteurs de nombreux secteurs : Automobile, Aéronautique, Spatial, Défense & Naval, Rail, Infrastructure & Transport, Energie, Industrie & Biens, Sciences de la vie, Communications, Semi-conducteur & Electronique, Logiciel & Internet, Finance & Secteur Public. Altran compte plus de 50 000 employés dans plus dans 30 pays.

Altran fait partie intégrante du groupe Capgemini, un leader mondial du conseil, de la transformation numérique, des services technologiques et d´ingénierie. A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Pour Capgemini, ce sont les hommes et les femmes qui donnent toute sa valeur à la technologie. Résolument multiculturel, le Groupe compte aujourd’hui 270 000 collaborateurs présents dans près de 50 pays. Avec Altran, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires combiné de 17 milliards d’euros en 2019. People matter, results count.

Plus d’informations sur altran.com.

Intel, le logo d’Intel, Xeon, et OpenVINO sont des marques déposées de Intel Corporation ou de ses filiales.

Contacts

Altran

Maximilien Seguin

Group PR Director

Tel.: + 33 (0)1 46 41 71 69

maximilien.seguin@altran.com

Sonus PR

Chevaan Seresinhe

Tel: + 44 7971 967644

altran@sonuspr.com

# # #







1 https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-edge-computing-market





Pièce jointe