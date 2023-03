Altria débourse 2,75 milliards dollars pour les cigarettes électroniques Njoy

New York (awp/afp) - Le cigarettier américain Altria a annoncé lundi qu'il allait débourser 2,75 milliards de dollars en espèces pour racheter le fabricant de cigarettes électroniques Njoy, quelques jours après avoir liquidé sa participation dans Juul.

Altria a en effet indiqué vendredi avoir échangé ses 35% dans Juul, pour lequel il avait versé 12,8 milliards de dollars fin 2018, contre le droit d'utiliser certaines de ses technologies sur des dispositifs de tabac chauffé.

Entre les procès contre le marketing agressif de la start-up, qui a un temps connu un succès phénoménal avec ses vaporettes en forme de clés USB et ses recharges de nicotine aromatisées, et les incertitudes réglementaires sur l'avenir des cigarettes électroniques aux Etats-Unis, Altria estime que sa participation ne valait plus à la fin que 250 millions de dollars.

Le cigarettier continue malgré tout "à penser que la catégorie des e-cigarettes aux États-Unis connaîtra une période de transition de plusieurs années" le temps que l'agence américaine chargée de la santé, la FDA, détermine quels produits ou non sont autorisés.

Il estime que ce marché va légèrement croître sur les dix prochaines années et que son expertise commerciale aidera les produits de Njoy à se démarquer de ses concurrents.

Les grands cigarettiers tentent depuis plusieurs années de se diversifier en investissant notamment le segment des cigarettes électroniques, qui n'a toutefois pas pour l'instant rencontré les taux de croissance espérés.

afp/rp