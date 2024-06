Le géant du tabac Altria a déclaré mercredi qu'il avait soumis à la Food and Drug Administration (FDA) des demandes d'autorisation de mise sur le marché (Premarket Tobacco Product Applications - PMTA) pour ses sachets de nicotine orale on ! Plus.

La semaine dernière, la FDA avait autorisé la vente aux États-Unis de quatre des e-cigarettes au menthol d'Altria, ce qui en faisait les premières vapes aromatisées que l'agence autorisait sur le marché.

On ! Plus est une pochette de nicotine orale dérivée du tabac, sans crachat. Dans un contexte de réglementation plus stricte et de sensibilisation accrue des consommateurs à la santé, les fabricants de tabac se sont efforcés de trouver des solutions de remplacement aux produits du tabac traditionnels.