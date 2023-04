Altria fait face à son premier procès pour avoir aidé à commercialiser Juul auprès des adolescents

Le district scolaire unifié de San Francisco affirme que les enseignants et le personnel "ont dû faire des efforts extrêmes pour répondre au nombre sans cesse croissant d'élèves utilisant des e-cigarettes dans l'enceinte de l'école" et cherche à forcer Altria à payer le coût de la lutte contre ce problème.

Altria, qui a détenu une participation de 35 % dans Juul de 2018 jusqu'au début de cette année, doit faire face à des milliers d'actions similaires de la part de particuliers, d'entités gouvernementales locales et d'États. L'affaire du district scolaire de San Francisco a été choisie par le juge de district William Orrick à San Francisco, qui préside la majeure partie du litige, en tant qu'affaire pilote ou test.

Le procès qui se tiendra la semaine prochaine devant M. Orrick sera la deuxième fois que l'une de ces affaires sera jugée par un jury. Un premier procès, intenté par l'État du Minnesota, s'est soldé par un accord lundi, alors qu'il touchait à sa fin, bien que les conditions n'aient pas encore été divulguées.

"La plupart des allégations soulevées dans ce procès se sont produites des années avant que nous ne fassions un investissement économique minoritaire dans Juul", a déclaré Altria dans un communiqué jeudi. "Nous pensons que cette affaire n'est pas fondée et nous nous défendrons vigoureusement.

Le district scolaire n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le district scolaire a poursuivi Juul et Altria en 2019. Il a accusé Juul d'attirer délibérément les consommateurs de moins de 18 ans avec des saveurs sucrées et des campagnes de médias sociaux accrocheuses, et Altria d'aider en laissant Juul utiliser sa force de vente et en incluant des publicités Juul dans ses produits de cigarette Marlboro.

Juul a depuis réglé le procès du district scolaire et la plupart des plaintes similaires déposées contre elle, versant plus d'un milliard de dollars à 48 États et territoires, et 1,7 milliard de dollars à des particuliers et à des entités gouvernementales locales.

Le mois dernier, Altria a annoncé qu'elle renonçait à son investissement dans Juul en échange d'une partie de la propriété intellectuelle de Juul. En décembre, sa part dans Juul était évaluée à 250 millions de dollars, contre 12,8 milliards de dollars en 2018.

En 2019, Juul a retiré du marché la plupart de ses arômes d'e-cigarettes et a mis fin à une grande partie de sa publicité sous la pression des régulateurs. En juin dernier, la Food and Drug Administration (FDA) a brièvement interdit les produits, bien qu'elle ait mis l'interdiction en attente et accepté de la réexaminer après que l'entreprise ait fait appel.

Le directeur du centre des produits du tabac de la FDA a déclaré l'année dernière que l'utilisation de l'e-cigarette par les adolescents aux États-Unis restait à des "niveaux préoccupants" et représentait un risque sérieux pour la santé publique. Les autorités sanitaires fédérales ont déclaré en octobre dernier qu'environ 2,55 millions de collégiens et de lycéens américains avaient déclaré avoir utilisé des e-cigarettes au cours d'une période de quatre mois au début de l'année 2022.