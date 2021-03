Altria : le titre progresse sur un relèvement d'analyste

Le titre Altria progresse dans des volumes importants vendredi à la Bourse de New York suite au relèvement du conseil des analystes de Jefferies, passés de 'conserver' à 'achat' sur la valeur.



Vers 11h00 (heure de New York), le titre du groupe américain de tabac gagne 2,5% alors que l'indice S&P 500 n'avance que de 0,5%.



Dans une note de recherche publiée vendredi, les analystes de Jefferies se montrent optimistes quant à l'activité de 'produits à risque réduit' du groupe, c'est-à-dire ses cigarettes électroniques et ses appareils de vapotage.



Dans ce domaine, le broker explique qu'il verrait bien Altria prendre le contrôle des marques Juul (vapotage) et Cronos (cannabinoïdes), par exemple en cédant sa participation au capital du brasseur AB InBev.



Jefferies relève par ailleurs son objectif de cours sur le titre de 40 à 58 dollars.



