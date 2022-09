Juul doit payer 438,5 millions de dollars dans le cadre d'un règlement sur la commercialisation des e-cigs

L'accord découle d'une enquête de deux ans menée par le Connecticut, le Texas et l'Oregon.

Dans le cadre du règlement annoncé mardi, Juul s'abstiendra également de certaines formes de marketing, notamment l'utilisation de dessins animés, ainsi que le placement de produits et les représentations d'utilisateurs de moins de 35 ans.

Juul, qui n'a pas admis d'actes répréhensibles, a qualifié le règlement de "partie importante de notre engagement continu à résoudre les problèmes du passé", et a déclaré que les restrictions marketing étaient conformes à ses pratiques depuis qu'elle a entrepris une "réinitialisation à l'échelle de l'entreprise" en 2019.

À cette époque, l'entreprise a retiré la plupart des arômes du marché et a interrompu une grande partie de sa publicité sous la pression des régulateurs.

New York, la Californie, le Massachusetts et l'Illinois poursuivent leurs poursuites contre Juul, et au moins quatre autres États ont déjà réglé avec le fabricant d'e-cigarettes.

Des milliers de collectivités locales et de particuliers ont également intenté des procès contre Juul, dont la plupart ont été regroupés au tribunal fédéral de San Francisco.

En juin, la Food and Drug Administration américaine a brièvement interdit les produits, mais elle a mis l'interdiction en suspens et a accepté de la reconsidérer après que la société a fait appel.

Néanmoins, le fabricant de cigarettes Marlboro Altria Group a déclaré en juillet que sa participation de 35 % dans Juul ne valait que 450 millions de dollars, contre 12,8 milliards de dollars en mars 2018, dans la crainte que l'entreprise n'obtienne finalement pas d'autorisation.