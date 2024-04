La proposition de la Food and Drug Administration (FDA) d'interdire les cigarettes aromatisées au menthol aux États-Unis a subi un nouveau revers, selon les défenseurs de la lutte antitabac, qui ont noté que les fonctionnaires de la Maison Blanche ont manqué un nouveau délai pour publier une règle finale sur l'interdiction.

La Maison Blanche s'est refusée à tout commentaire.

Les cigarettes mentholées représentent un tiers de la part de marché globale de l'industrie aux États-Unis. Ces produits très addictifs ont été cités pour leur attrait auprès des jeunes fumeurs, ainsi que pour leur impact significatif sur la santé des communautés noires, où ils sont fortement commercialisés.

Après que la FDA a publié en 2022 une proposition très attendue visant à interdire les cigarettes mentholées, plusieurs groupes de santé et de lutte contre le tabagisme ont demandé à l'administration Biden de la faire appliquer.

L'administration a retardé la publication d'une règle finale en décembre et n'a pas respecté le nouveau délai qu'elle s'était fixé pour publier la règle avant mars 2024, selon un communiqué publié lundi par la Campaign for Tobacco Free Kids et la NAACP, qui soutiennent toutes deux l'initiative de la FDA en faveur de l'interdiction des cigarettes mentholées.

Les groupes de défense des droits civiques affirment depuis des années que les cigarettes mentholées présentent un risque disproportionné dans les communautés noires, où elles sont largement commercialisées.

Selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), environ 81 % des adultes noirs qui fument des cigarettes utilisent des variétés mentholées, contre 34 % des adultes blancs.

Des États comme le Massachusetts et la Californie ont déjà interdit tous les produits du tabac aromatisés.

Le cigarettier américain Altria et son rival British American Tobacco tirent tous deux plus de 20 % de leurs revenus du menthol, a estimé Philip Gorham, analyste chez Morningstar, dans des notes datant de mars.

Altria est le plus exposé, a déclaré Gorham, bien que British American Tobacco ait également des ventes élevées de versions mentholées de grandes marques telles que Newport.

BAT a cité l'incertitude liée à l'interdiction du menthol comme l'un des facteurs ayant motivé sa décision de réduire la valeur de certaines de ses marques de cigarettes américaines l'année dernière.

Plus de 100 organisations, dont la NAACP, l'American Medical Association et l'American Academy of Pediatrics, ont récemment publié une pleine page de publicité dans le Washington Post pour demander à M. Biden de ne pas retarder davantage l'interdiction.

"Il est profondément décevant de constater que l'administration Biden semble susceptible de ne pas respecter un nouveau délai pour publier une règle finale de la FDA éliminant les cigarettes mentholées", a déclaré jeudi Yolonda Richardson, présidente de la Campagne pour des enfants sans tabac, à l'approche de la date butoir.

"La recherche montre que l'élimination des cigarettes mentholées réduira le nombre d'enfants qui commencent à fumer, augmentera le nombre de fumeurs qui arrêtent, et sauvera jusqu'à 654 000 vies en 40 ans, dont 255 000 vies de Noirs", a-t-elle déclaré dans un communiqué. (Reportage de Juveria Tabassum, Emma Rumney et Ahmed Aboulenein ; Rédaction de Lisa Shumaker et Bill Berkrot)