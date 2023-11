L'utilisation de l'e-cigarette chez les lycéens américains a considérablement diminué cette année, passant de 14 % à 10 %, selon une enquête gouvernementale publiée jeudi, même si les dispositifs de nicotine potentiellement addictifs restent le produit du tabac le plus utilisé chez les adolescents et les enfants.

L'enquête 2023, menée dans les écoles entre mars et juin, est le premier signe clair d'une baisse de l'utilisation des vapes et autres e-cigarettes par les élèves, généralement âgés de 14 à 18 ans, depuis la pandémie de COVID-19, alors que les comparaisons d'une année sur l'autre étaient difficiles.

L'enquête nationale annuelle sur le tabagisme chez les jeunes menée par les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) et la Food and Drug Administration (FDA) a indiqué que le changement observé chez les collégiens n'était pas statistiquement significatif.

Elle a montré que parmi les élèves des classes 6 à 8, généralement âgés de 11 à 13 ans, l'évolution de l'utilisation de l'e-cigarette était faible, avec une augmentation de 4,6 % par rapport à 3,3 % en 2022.

Les agences de santé ont déclaré que l'enquête montrait des signes inquiétants d'une forte utilisation parmi les élèves, puisque près de la moitié des élèves ayant déjà essayé les e-cigarettes ont déclaré les utiliser actuellement, ce qui indique que beaucoup de ceux qui essaient les e-cigarettes continuent à les utiliser.

Au total, environ 22,2 % des 6,2 millions de lycéens et collégiens interrogés ont déclaré avoir utilisé un produit du tabac, quel qu'il soit, et 10 % ont déclaré en utiliser un actuellement.

Parmi ceux qui utilisent actuellement des e-cigarettes, 25,2 % les utilisent quotidiennement et 89,4 % utilisent des e-cigarettes aromatisées, selon l'enquête.

La baisse de l'utilisation de l'e-cigarette chez les lycéens est un grand progrès, mais notre travail est loin d'être terminé, a déclaré Deirdre Lawrence Kittner, directrice de l'Office on Smoking and Health (Office sur le tabagisme et la santé) des CDC.

Les conclusions de ce rapport soulignent la menace que représente l'usage commercial des produits du tabac pour la santé des jeunes de notre pays."

Environ 7,7 % des personnes interrogées ont déclaré utiliser une e-cigarette, ce qui en fait le produit du tabac le plus couramment utilisé.

Les fabricants d'e-cigarettes ont essuyé les foudres des autorités sanitaires ces dernières années, principalement parce qu'ils craignaient que leur marketing ne cible les jeunes et qu'une nouvelle génération ne devienne dépendante de la nicotine.

"C'est une excellente nouvelle pour la santé de notre pays que l'utilisation de l'e-cigarette chez les lycéens ait fortement diminué cette année", a déclaré Yolonda Richardson, directrice générale de la Campagne pour des enfants sans tabac (Campaign for Tobacco-Free Kids).

"Ces résultats sont la preuve irréfutable qu'avec les bonnes politiques et les campagnes d'éducation du public, nous pouvons réduire, voire éliminer, la consommation de tous les produits du tabac chez les jeunes.

Parmi les élèves qui utilisent actuellement des e-cigarettes, les marques les plus fréquemment citées sont Elf Bar, suivi par Esco Bars, Vuse de British American Tobacco, JUUL et Mr Fog, selon l'étude.

Le fabricant de Marlboro, Altria Group, qui fabrique également les e-cigarettes NJOY, a souligné dans un communiqué la forte utilisation de vapes jetables illicites dans la liste des dispositifs les plus utilisés, appelant la FDA à prendre davantage de mesures.

"La FDA doit agir plus rapidement et plus énergiquement pour s'attaquer au marché non réglementé et empêcher l'accès des jeunes à ces produits", a déclaré Paige Magness, vice-présidente senior des affaires réglementaires d'Altria.