La Food and Drug Administration (FDA) a autorisé vendredi la vente dans le pays de quatre produits d'e-cigarette au menthol d'Altria, ce qui en fait les premiers produits de vapotage aromatisés que l'agence a autorisés sur le marché.

Cette décision montre que les fabricants de vape peuvent prouver à la FDA que les avantages de leurs produits en termes d'aide au sevrage tabagique l'emportent sur les risques encourus par les jeunes.

"Dans ce cas, la force des preuves des avantages pour les fumeurs adultes d'un passage complet à un produit moins nocif était suffisante pour l'emporter sur les risques pour les jeunes", a déclaré Matthew Farrelly, directeur de l'Office of Science du Center for Tobacco Products (Centre des produits du tabac) de la FDA.

La FDA a commencé à réglementer les e-cigarettes en août 2016 et a autorisé la vente de 27 produits d'e-cigarette aux États-Unis à ce jour, y compris les produits de vapotage au menthol de NJOY, propriété d'Altria.

Le régulateur a rejeté la grande majorité des 26 millions de demandes qu'il a examinées jusqu'à présent, y compris celles de British American Tobacco, et toutes celles qui concernaient des produits aromatisés.

Cette décision a suscité une levée de boucliers de la part du secteur, les fabricants ayant intenté des actions en justice pour contester ses décisions, dont certaines ont été couronnées de succès.

Le fait que l'agence ait accepté les produits de vapotage au menthol NJOY d'Altria est positif pour le sentiment général de l'industrie et est de bon augure pour le retour des arômes sur le marché grâce à la technologie Bluetooth de vérification de l'âge, a déclaré Owen Bennett, analyste chez Jefferies, dans une note.

Les États-Unis constituent le plus grand marché mondial pour les e-cigarettes, et la FDA a dû sévir contre la vente et la distribution de vapes illicites.

"Cette décision est particulièrement troublante étant donné que la FDA n'a pas fait son travail et n'a pas débarrassé le marché des e-cigarettes non autorisées et illégales", a déclaré Yolonda Richardson, directrice générale de Campaign for Tobacco-Free Kids, ajoutant que la décision était "difficile à comprendre".

L'autorisation de la FDA intervient à un moment où le gouvernement américain étudie la possibilité d'interdire les cigarettes mentholées.

Au début du mois, la FDA a annulé les ordonnances de refus de mise sur le marché émises en 2022 pour quatre variétés de dosettes aromatisées au tabac et au menthol de Juul Lab et pour son dispositif d'e-cigarette. (Reportage de Juveria Tabassum et Emma Rumney ; rédaction de Pooja Desai et Vijay Kishore)