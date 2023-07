Altria Group, Inc. est une société holding organisée autour de 4 pôles d'activités : - fabrication de produits de tabac (87,9% du CA) : cigarettes (marques Marlboro, L&M, Philip Morris, Chesterfield, etc.), cigares (Black & Mild) et tabacs pour pipes ; - fabrication de tabacs sans fumées (10%) : marques Copenhagen, Skoal, Red Seal, etc. ; - production de vins (1,9%) ; - autres (0,2%). Par ailleurs, le groupe détient une participation de 10% dans Anheuser-Busch InBev.

Secteur Tabac