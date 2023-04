Les écoles de San Francisco intentent un procès à Altria sur la "crise du vapotage".

"Cette affaire concerne Altria, le plus grand cigarettier de notre pays, qui a contribué à rendre toute une nouvelle génération de jeunes gens dépendants de la nicotine, provoquant une crise du vapotage, une épidémie chez les jeunes", a déclaré Thomas Cartmell, avocat du district scolaire unifié de San Francisco, devant les jurés du tribunal fédéral de San Francisco.

Le district scolaire avait également intenté un procès à Juul, qui l'a réglé l'année dernière. M. Cartmell a déclaré qu'Altria, qui a été le principal investisseur de Juul de 2018 jusqu'au début de cette année, était "au cœur" de la stratégie de Juul visant à développer ses activités en attirant les adolescents avec des saveurs sucrées et des publicités tape-à-l'œil.

M. Cartmell a déclaré qu'Altria avait fait un investissement important dans Juul après avoir essayé sans succès de commercialiser ses propres e-cigarettes, et qu'il savait depuis le début que le succès de Juul reposait sur les jeunes. L'e-cigarette de Juul, avec son look "high-tech", a été "commercialisée pour attirer les jeunes, les cool, les populaires" et "bourrée de nicotine", a-t-il déclaré.

Grâce à Altria et Juul, le personnel des écoles "doit maintenant passer un temps utile à s'occuper du vapotage rampant à l'école", a déclaré M. Cartmell. Le district cherche à obliger Altria à payer les coûts liés au problème du vapotage.

Altria a nié avoir commis des actes répréhensibles, affirmant n'avoir exercé que peu de contrôle sur Juul. L'entreprise devrait présenter son exposé introductif plus tard dans la journée de lundi.

L'entreprise doit faire face à des milliers d'actions similaires de la part de particuliers, d'entités gouvernementales locales et d'États. L'action en justice intentée par les écoles de San Francisco a été choisie pour servir de test et constitue la deuxième action en justice concernant Juul.

Le premier procès, intenté par l'État du Minnesota, s'est soldé par un accord la semaine dernière, alors qu'il touchait à sa fin. Les conditions n'ont pas encore été divulguées.

Juul a réglé la plupart des litiges dont elle faisait l'objet, versant plus d'un milliard de dollars à 48 États et territoires, soit 1,7 milliard de dollars à des particuliers et à des entités gouvernementales locales.

Le mois dernier, Altria a annoncé qu'elle renonçait à sa participation de 35 % dans Juul en échange de licences sur une partie de la propriété intellectuelle de Juul. En décembre, sa part dans Juul était évaluée à 250 millions de dollars, contre 12,8 milliards de dollars en 2018.

En 2019, Juul a retiré du marché la plupart de ses arômes d'e-cigarettes et a mis fin à une grande partie de sa publicité sous la pression des régulateurs. En juin dernier, la Food and Drug Administration (FDA) a brièvement interdit les produits, bien qu'elle ait mis l'interdiction en attente et accepté de la réexaminer après que l'entreprise ait fait appel.

Le directeur du centre des produits du tabac de la FDA a déclaré l'année dernière que l'utilisation de l'e-cigarette par les adolescents aux États-Unis restait à des "niveaux préoccupants" et représentait un risque sérieux pour la santé publique.